Путин заявил, что Россия будет стремиться улучшить условия для трудовых мигрантов из ЕАЭС

НОВО-ОГАРЕВО, 21 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет работать над улучшением условий для пребывающих в страну трудовых кадров, в первую очередь из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Я разделяю озабоченности Александра Григорьевича [Лукашенко], когда он говорил о сегодняшних ограничениях, но со своей стороны Россия стремится и будет стремиться, чтобы улучшить условия для прибывающих к нам на работу граждан зарубежных стран и, конечно, из государств - членов ЕврАзЭС", - сказал Путин, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Он сообщил, что в ближайшее время будет запущена унифицированная интернет-система "Работа без границ" и соответствующее мобильное приложение, которое позволит в онлайн режиме заполнять все документы, требующиеся для трудоустройства.

Путин выделил совместный проект по созданию цифровой платформы "Путешествуй без COVID-19", реализуемый при содействии Фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития. Президент напомнил, что целью является облегчить взаимные поездки граждан и существенно ускорить процедуру пересечения госграниц с соблюдением санитарных норм и с учетом текущей эпидемиологической ситуации.

"Конечно, на наш взгляд, необходимо наращивать усилия стран ЕврАзЭС по координации политики в сфере экономического развития и решения насущных социальных проблем, в том числе вызванных пандемией", - добавил глава российского государства, указав на то, что механизмы интеграции должны способствовать росту торговых и инвестиционных связей. По его словам, только так можно добиться повышения уровня жизни граждан.