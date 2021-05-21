Путин призвал расширить сотрудничество ЕАЭС по соглашениям о свободной торговле

НОВО-ОГАРЕВО, 21 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым изучить вопросы о заключении Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) соглашений о свободной торговле с Индонезией и Монголией. На заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в пятницу российский лидер выступил за активизацию взаимодействия ЕАЭС и с другими странами.

"Мы выступаем за увеличение числа преференциальных договоров с крупнейшими нашими торговыми партнерами", - сказал Путин. Он напомнил, что такие документы уже подписаны между ЕАЭС и Вьетнамом, Сербией, Ираном, Сингапуром.

"Считаем важным активизировать переговоры по аналогичным документам с Израилем и - вот Александр Григорьевич [Лукашенко, президент Белоруссии] предложил с Египтом, мы тоже это поддерживаем, скорее начать переговорный процесс с нашим крупным партнером Индией, внимательно изучить вопрос о целесообразности заключении соглашения о свободной торговле с другой большой страной Индонезией, с нашим соседом Монголией", - подчеркнул российский лидер.

"Мы с вами неоднократно говорили о сопряжении интеграционных процессов в ЕврАзЭс (прежнее название ЕАЭС - прим. ТАСС) с реализуемой Китаем инициативой "Один пояс - один путь". "Я согласен с коллегами, шагом к этому стало заключение о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским союзом и КНР, и нужно, конечно, двигаться дальше, уже этот документ последовательно выполняется", - отметил президент РФ. По его мнению, "тем самым создается хорошая основа для практического осуществления выдвинутой идеи формирования Большого евразийского партнерства в сфере безопасности экономической и гуманитарной областях".

"В целом мы удовлетворены тем, как развивается взаимодействие в ЕврАзЭс, и, главное, что оно приносит реальные экономические выгоды, которые ощущает население наших стран", - заявил Путин. В качестве подтверждения президент упомянул рост товарооборота. По его оценке, "это очень хороший признак того, что ЕАЭС действует в правильном направлении, усилия приносят конкретный результат".

Президент обратил внимание на то, что развивающиеся интеграционные процессы в рамках союза привлекают внимание целого ряда зарубежных государств, "последовательно расширяются и диверсифицируются внешние связи объединения, разработана и успешно применяется гибкая система взаимодействия с государствами, интеграционными структурами и международными организациями". По его словам, "эта система позволяет поддерживать, развивать торгово-экономические связи с партнерами на разных курсах и уровнях, учитывая при этом их настрой и их готовность к выстраиванию интеграционного сотрудничества на основе взаимной выгоды и уважения".

Рост товарооборота

Товарооборот между государствами Евразийского экономического союза в первом квартале 2021 года вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на вызванные пандемией трудности, сообщил Путин.

Как считает российский лидер, вопросы укрепления единого рынка в ЕАЭС требуют особого внимания. Он пояснил, что речь идет в том числе об устранении "ненужных барьеров и ограничений на пути торговли товарами".

"Работа на этом участке ведется последовательно, целенаправленно. В результате, даже несмотря на вызванные пандемией трудности, товарооборот между государствами - членами ЕАЭС в январе-марте текущего года увеличился на 17%", - сказал Путин.