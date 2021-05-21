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Санкции в отношении России
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Президент Кубы на заседании ЕАЭС осудил США за санкции против России

Также Мигель Диас-Канель Бермудес осудил "непрекращающиеся кампании Запада по дискредитации Белоруссии"

ГАВАНА, 21 мая. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес осудил политику санкций США по отношению к России и попытки дискредитации властей Белоруссии. Глава островного государства выступил в пятницу на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое проходит в режиме видеоконференции.

"Хочу выразить наше самое решительное осуждение в связи с необоснованными односторонними санкциями, примененными США к Российской Федерации. Равным образом я осуждаю и порицаю непрекращающиеся кампании Запада по дискредитации Белоруссии, попытки дестабилизировать эту страну и попытки покушения на ее президента Александра Лукашенко", - сказал Мигель Диас-Канель Бермудес.

Президент Кубы впервые принял участие во встрече ВЕЭС после предоставления республике в декабре прошлого года статуса государства - наблюдателя в Евразийском экономическом союзе.

Теги
БелоруссияСШАКубаРоссияСанкции в отношении РоссииДиас-Канель, Мигель
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