Генпрокурор пообещал оперативно реагировать на нарушения законных прав предпринимателей

НОВОСИБИРСК, 21 мая. /ТАСС/. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов пообещал, что прокуратура обеспечит молниеносную реакцию на нарушение законных прав предпринимателей. Об этом он заявил на встрече с предпринимателями в Новосибирске, в которой также принял участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

На встрече с бизнес-сообществом региона генпрокурор подчеркнул, что Новосибирская область для первого в этом году выезда выбрана не случайно - это один из крупнейших промышленных центров не только Сибири, но и России в целом. "Создание здесь благоприятных условий ведения бизнеса - немаловажный фактор для развития экономики", - сказал Краснов.

Во время встречи обсуждались необходимость введения моратория на планирование контрольных мероприятий органами контроля, не утвердившими положения о видах контроля, оплата работ, выполненных по муниципальным контрактам, выделение субсидий местными органами власти и другие вопросы. Один из предпринимателей пожаловался на неправомерные действия органов власти Новосибирской области, препятствующих деятельности по комплексной застройке территории. Генпрокурор пообещал проверить жалобы на включение ряда участков, где предприниматели планировали вести строительство, в разряд природных территорий и дать юридически выверенный ответ с точки зрения природоохранного и градостроительного законодательства, нарушают ли принятые решения права предпринимателей.

Краснов отметил, что в области достаточно проблемных вопросов, связанных с соблюдением прав предпринимателей. В основном они затрагивают малый бизнес. Но деятельность крупных предприятий также страдает как от искусственно создаваемых административных барьеров, так и от непродуманных решений региональных и муниципальных чиновников. До сих пор не исключены и необоснованные визиты органов контроля. "Сделаем все необходимое, чтобы оказать реальную помощь каждому из вас, повлиять на дальнейшее формирование благоприятного делового климата в регионе", - подчеркнул генпрокурор РФ.