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Аппарат Титова посчитал недостаточным увеличение норматива биржевых продаж нефтепродуктов

В аппарате бизнес-омбудсмена указали, что покупка нефтепродуктов на бирже "зачастую является единственным способом их приобретения для малых и средних предприятий"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Увеличение минимальных нормативов продажи нефтепродуктов на бирже не является достаточным, чтобы исправить ситуацию с их дефицитом для малого и среднего бизнеса. Об этом говорится в материалах, подготовленных к ежегодному докладу бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова президенту РФ Владимиру Путину.

Минэнерго и ФАС с марта повысили норматив биржевых продаж нефтепродуктов: бензина - с 10% до 11% от месячного объема производства, дизтоплива - с 6% до 7,5% и сжиженных углеводородных газов - с 5% до 7,5%.

"Данное увеличение составило по некоторым продуктам менее одного процента и не может являться достаточным для того, чтобы исправить ситуацию дефицита нефтепродуктов для малого и среднего бизнеса и не допустить дестабилизации рынка нефтепродуктов", - отмечается в материалах к докладу, которые имеются в распоряжении ТАСС.

В аппарате Титова указали, что покупка нефтепродуктов на бирже "зачастую является единственным способом их приобретения для малых и средних предприятий".

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