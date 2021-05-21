ЕС намерен инвестировать €1 млрд в производство вакцин в Африке

РИМ, 21 мая. /ТАСС/. Европейский союз намерен развивать производство вакцин от коронавируса на Африканском континенте. Как сообщила в пятницу в ходе Глобального саммита по здравоохранению глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, инвестиции достигнут €1 млрд.

"Африканские страны сейчас вынуждены импортировать вакцины, мы намерены развивать национальные центры производства в разных странах, где будут работать европейские специалисты. Это предполагает инвестиции в размере €1 млрд", - сказала фон дер Ляйен.

Она также указала, что в ходе саммита будут затрагиваться вопросы лицензированного производства, для которого, по ее словам, уже есть инструменты и правовые основы, а также передача прав интеллектуальной собственности.

Ранее глава ЕК объявила о намерении передать по меньшей мере 100 млн доз странам с низким и средним доходом до конца 2021 года. Фон дер Ляйен также резюмировала, что "индустриальные партнеры ЕС обещали передать 1,3 млрд доз странам с низким доходом бесплатно и по сниженной цене странам со средними доходами до конца года". Такой же объем предусмотрен в 2022 году. Глава Еврокомиссии уточнила, что распределение вакцин будет осуществляться через механизм COVAX.

На саммите выступил также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, президент Аргентины Альберто Фернандес, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, председатель КНР Си Цзиньпин.