Глава МВФ предложила глобальную программу борьбы с COVID-19 на $50 млрд

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) предлагает состоящую из трех пунктов глобальную программу борьбы с распространением нового коронавируса объемом $50 млрд под названием "Предложение о завершении пандемии COVID-19". Ее представила в пятницу директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, выступая на первом Глобальном саммите по здравоохранению, который проходит в формате видеоконференции.

Георгиева подчеркнула, что экономический кризис не завершится в полной мере, пока не наступит конец кризису в сфере здравоохранения. Она указала, что состояние различных экономик "будет только усугубляться по мере увеличения разрыва между богатыми странами, которые имеют доступ к вакцинам, и бедными странами, у которых его нет". Глава МВФ отметила, что программа позволит "в значительной степени взять пандемию под контроль".

Она перечислила три компонента инициативы. "Во-первых, вакцинация не менее 40% населения планеты к концу 2021 года и не менее 60% к первой половине 2022 года. Для этого необходимы дополнительные авансовые гранты для [международной платформы распределения вакцин] COVAX, предоставление излишков доз [вакцины] и свободное трансграничное движение сырья [для прививок] и готовых вакцин, - отметила Георгиева. - Во-вторых, обеспечение гарантий от рисков экономического спада, таких как новые штаммы [коронавируса], которые могут потребовать повторных прививок. Это означает инвестирование в дополнительные мощности по производству вакцин на 1 млрд доз, расширение масштабов мониторинга изменений генетической структуры [вируса] и мониторинга цепочки поставок, а также разработку планов действий в чрезвычайных ситуациях на случай мутаций вируса или нарушений в снабжении".

В-третьих, продолжила глава МВФ, необходимо рациональное "управление промежуточным периодом, когда поставки вакцины ограничены".

"Это предложение обойдется примерно в $50 млрд в виде комбинации грантов, ресурсов национальных правительств и льготного финансирования, - пояснила Георгиева. - Мы рассматриваем грантовое финансирование в размере не менее $35 млрд. <...> Остальная часть общего плана финансирования - около $15 млрд - может поступить от национальных правительств <...>, в основном из фондов, уже созданных многосторонними банками развития".

Она указала, что "все необходимое финансирование должно стать доступным немедленно". По прогнозам МВФ, "страны с развитой экономикой, которые должны внести наибольший вклад в эти усилия, вероятно, получат самую высокую прибыль от государственных инвестиций в современной истории, получив 40% прироста ВВП и около $1 трлн в виде дополнительных налоговых поступлений", заключила Георгиева.