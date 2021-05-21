Дрозденко: сумма соглашений Ленинградской области на ПМЭФ может превысить 1 трлн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Правительство Ленинградской области планирует подписать на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашения на общую сумму более 1 трлн рублей. Как сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства, об этом сказал губернатор региона Александр Дрозденко на рабочей встрече с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком.

"В ходе рабочей встречи с Александром Новаком Александр Дрозденко анонсировал подписание на ПМЭФ соглашений на общую сумму более 1 трлн рублей инвестиций в экономику Ленобласти", - сообщила пресс-служба.

Ранее в пресс-службе сообщили, что область планирует участвовать в подписании более 20 инвестиционных соглашений.

На прошлом форуме в 2019 году Ленинградская область заключила 46 соглашений. По словам представителей администрации, это обеспечило привлечение 1,023 трлн рублей инвестиций в регион.

Санкт-Петербургский международный экономический форум в этом году состоится 2-5 июня под девизом "Снова вместе - экономика новой реальности", он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.