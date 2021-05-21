Эксперты: упрощенный порядок налогового вычета снизит популярность фирм-посредников

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Упрощенная процедура получения налогового вычета за покупку жилья и земли, которая начала действовать с 21 мая, снизит востребованность фирм-посредников, которые за отдельную плату помогают в сборе документов, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Граждане России с 21 мая смогут получить вычет из НДФЛ по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам в упрощенном порядке - через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы, не заполняя налоговые декларации и не собирая документы для подтверждения. В упрощенном порядке можно получить те налоговые вычеты, право на которые возникло у налогоплательщика с 1 января 2020 года.

"Теперь для получения налогового вычета необходимо заполнить заявление в личном кабинете на сайте ФНС, а все необходимые данные будут запрошены в автоматическом режиме из различных баз данных. Поэтому услуги фирм-посредников окажутся невостребованными", - сказала управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая.

Она добавила, что за прошедшее время проведена большая работа по цифровизации и синхронизации различных баз данных, однако, как и любой новый продукт, данная система первое время может иногда давать сбои. Поэтому необходимо, чтобы у людей при возникновении технических неполадок сохранялась возможность заявить о своем праве на эту госуслугу другим способом, например, при личном обращении в отделение ФНС, отметила со своей стороны председатель совета директоров компании "Бест-новострой" Ирина Доброхотова.

По ее мнению, вряд ли упрощение процедуры получения налогового вычета кратно увеличит число обращений, так как речь не идет о расширении списка претендентов на вычет или об увеличении суммы выплаты. "Трудно представить человека, которого останавливала действующая до сих пор процедура получения налогового вычета. Единственная категория людей, которые благодаря новой системе получат часть уплаченных налогов обратно, - те, кто не знал о своем праве на вычет, а теперь в личном кабинете на сайте ФНС их лично уведомят. Но таких едва ли наберется больше 1% от общего числа претендентов", - добавила собеседница агентства.

Как полагает Литинецкая, количество обратившихся за получением вычета по новой процедуре составит не меньше трети от тех, кто оформил покупку недвижимости с 1 января 2020 года и соответствует установленным критериям.

Упрощенный порядок

Согласно новым правилам, для получения вычета необходимо будет заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Проверка пройдет в течение одного месяца вместо трех, а денежные средства вернутся в срок до 15 дней вместо 30, как это было ранее. Действующий сейчас механизм получения налоговых вычетов предполагает подачу налоговой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) с подтверждающими право на вычеты документами по итогам налогового периода и возврата суммы удержанного за год НДФЛ.