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В работе "Яндекс.Музыки" произошел сбой

Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Воронеже

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Пользователи фиксировали сбои в работе сервиса "Яндекс.Музыка". Об этом говорится на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Всего было зафиксировано более 900 жалоб. Пользователи начали замечать проблемы около 15:43 по мск. При этом 63% пожаловавшихся отмечали проблемы с потоковой музыкой, 35% сообщали о сложностях в работе сайта и 1% не могли авторизоваться.

Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Воронеже. О неполадках в работе стримингового сервиса "Яндекс.Музыка" сообщали также в Белоруссии.

В свою очередь в пресс-службе "Яндекс.Музыки" сообщили, что на данный момент работа сервиса уже восстановлена.

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