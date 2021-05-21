Новак заявил о важности подключать газ при бесплатной догазификации "как можно скорее"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Механизм подключения домохозяйств к газу в рамках бесплатной догазификации должен быть максимально простым и понятным, а сам процесс доведения газа до населения должен пройти как можно скорее. Об этом вице-премьер Александр Новак заявил на совещании по газификации Ленинградской области.

"Президентом поставлена четкая задача - люди не должны платить за подключение газа к своим участкам. В этой связи уже подготовлен законопроект, который закрепляет положение о проведении газа до участка гражданина без его средств. Мы ожидаем, что этот закон должен быть принят в весеннюю сессию", - сказал Новак.

Сама процедура подключения к газу "должна быть понятной и доступной", добавил вице-премьер. "Все желающие должны получить газ на своих участках как можно скорее. Это значит также, что нам нужно выработать механизм подачи заявок - понятный и простой", - заключил он.

В июне 2020 года президент Владимир Путин поручил "Газпрому" и ответственным ведомствам обеспечить завершение газификации регионов России в два этапа: к 2024 и 2030 году. По ранее озвученным Новаком оценкам, газификация регионов РФ за 10 лет потребует почти 2 трлн рублей, из которых источники финансирования найдены только на 1,4-1,5 трлн рублей.

В 2021 году Путин в послании Федеральному собранию поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где по состоянию на 1 января 2020 года проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителей не превышает 200 м, а объем потребления газа не более 7 куб. м газа в час.