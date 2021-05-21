"Газпром" и РГД начали строительство газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. "Газпром" и "Русгаздобыча" (РГД) начали строительство комплекса по переработке и сжижению газа в районе Усть-Луги (Ленинградская область). Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

Вице-премьер РФ Александр Новак на церемонии торжественного начала строительства комплекса отметил, что это знаковое событие для отрасли и страны в целом. "Это один из крупнейших комплексов, который будет построен в мире, - сказал он. - Это будет ключевым звеном, в том числе для развития таких перспективных отраслей для нашей страны, как газохимия и производство сжиженного природного газа".

Новак напомнил, что Россия ставит перед собой задачу занять до 15-20% на мировом рынке СПГ и 6-7% на мировом рынке газохимии. Для достижения этой цели в том числе внесены поправки в налоговое законодательство, которые будут стимулировать переработку сырья, добавил он.

Проект строительства комплекса по переработке и сжижению газа реализуют "Газпром" и "Русгаздобыча". Партнером проекта является государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ".

В состав комплекса войдут два мощных предприятия: интегрированный комплекс по переработке (мощность 45 млрд куб. м) и сжижению природного газа (мощность 13 млн т в год) и газохимический комплекс мощностью до 3 млн т различных марок полиэтилена в год.

"Здесь, на северо-западе страны, в Ленинградской области, мы приступили к строительству принципиально нового высокотехнологичного промышленного кластера. Крайне важного для региона и всей страны. Глубокая переработка - это максимально эффективный путь использования потенциала огромных запасов этансодержащего газа в России", - приводятся в сообщении слова главы "Газпрома" Алексея Миллера.

Строительство первой очереди комплекса завершится в IV квартале 2023 г., второй очереди - в IV квартале 2024 г., говорится в сообщении "Русгаздобычи". Помимо СПГ предприятие будет производить сжиженные углеводородные газы и этановую фракцию, которую переработают в полиэтилен.

Крупнейший в России

Генеральный директор "Русгаздобычи" Константин Махов считает, что комплекс в Усть-Луге в итоге выведет Россию в тройку лидеров по производству и продаже сжиженного природного газа.

"А подобного по мощности производства полиэтилена вообще нет в мире - чтобы производить одновременно на одном заводе три миллиона тонн полимеров", - сказал он.

Сырьевой базой для газоперерабатывающего комплекса будет природный газ с высоким содержанием этана. Сначала такой газ будет поступать на предприятие из месторождений Надым-Пур-Тазовского региона ЯНАО, в дальнейшем будет задействовано Тамбейское месторождение - крупнейшее по запасам на полуострове Ямал. Транспортировка газа будет осуществляться по специально выделенным для этансодержащего газа магистральным газопроводам.