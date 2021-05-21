Власти считают, что приватизация аэропорта Элисты позволит увеличить число рейсов в сутки

ЭЛИСТА, 21 мая. /ТАСС/. Приватизация аэропорта Элисты компанией "Новапорт Инвест" позволит увеличить число рейсов в сутки с двух до пяти, повысить пассажиропоток и расширить маршрутную сеть, сообщил ТАСС в пятницу заместитель председателя правительства Республики Калмыкия Наран Кюкеев.

Ранее сообщалось, что крупнейшая сеть региональных аэропортов "Новапорт Инвест" будет развивать главный аэропорт Калмыкии - Элиста, выкупив федеральный пакет акций. Торги состоялись по поручению Росимущества в рамках программы приватизации на 2020-2022 годы.

"АО "Аэропорт Элиста" - основное предприятие воздушного транспорта республики, деятельность которого имеет важное значение для социально-экономического развития, повышения инвестиционной привлекательности региона и обеспечения транспортного обслуживания населения. В сотрудничестве с крупнейшей компанией по реализации комплексных программ развития аэропортов - ООО "Новапорт Холдинг" - мы ставим себе задачи повысить количество рейсов с двух до пяти в сутки, увеличить пассажиропоток, расширить маршрутную сеть, улучшить качество обслуживания пассажиров", - сказал он.

В прошлом году количество авиарейсов по сравнению с 2013 годом увеличилось в 2,7 раза. Уже в этом году благодаря поддержке "Новапорт Холдинг" открываются дополнительные маршруты авиакомпании Utair. Сейчас из аэропорта Элисты можно совершить перелет авиакомпанией "Азимут" в Москву, Санкт-Петербург, а авиакомпанией Utair уже начаты перевозки в Минеральные Воды, Ростов-на-Дону и запланировано открытие авиарейсов в Сочи. До конца года планируется перевезти 100 тыс. пассажиров при 720 выполненных авиарейсах в эти пять российских городов. Правительством республики совместно с ООО "Новапорт Холдинг" и авиакомпаниями будет и дальше продолжена работа по расширению географии полетов из аэропорта Элисты и повышению качества региональных пассажирских перевозок, уточнил Кюкеев.

Правительством республики подана заявка в Росавиацию о необходимости реконструкции инженерных сооружений аэропортового комплекса Элисты на сумму более 1,1 млрд рублей. Власти региона рассчитывают на поддержку инвестора в решении этого вопроса, в том числе в его финансовом участии. С компанией "Новапорт Холдинг" сейчас обсуждается реконструкция и строительство новых объектов аэровокзального комплекса аэропорта Элиста, чтобы воздушный узел соответствовал всем современным требованиям и был комфортным для пассажиров, добавил он.

"Мы внимательно изучили опыт предыдущих неуспешных попыток продажи аэропорта в 2012 и 2016 годах. Прежде всего, провели аудит и затем последовательно реструктурировали долги аэропорта, в результате удалось снизить долг с 250 млн рублей до 147 млн рублей. Новый владелец посредством управления и инвестиций закроет остаток задолженности. Уверен, что при грамотном подходе этот проект будет генерировать прибыль", - написал в своем аккаунте Instagram глава Калмыкии Бату Хасиков, поблагодарив всю команду компании "Новапорт Инвест" и коллег за вклад в проделанную работу.