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Серийный выпуск премиальных авто Aurus начнется в Елабуге 31 мая

Планируется, что на заводе в Елабуге будет также выпускаться внедорожник Aurus Komendant
Aurus Senat Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Aurus Senat
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Проект "Аурус" начнет серийный выпуск отечественных автомобилей премиум-класса Aurus Senat в Елабуге в Татарстане 31 мая, сообщили ТАСС в пресс-службе Aurus.

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"Торжественное мероприятие, посвященное запуску серийного производства Aurus Senat, пройдет на территории ОЭЗ "Алабуга" в республике Татарстан 31 мая 2021 года", - отметили в компании.

В марте стало известно, что пилотная партия машин серийной оснастки уже выпущена на заводе в Елабуге, машины проходят испытания в НАМИ, однако к продаже они не предназначены.

Также сообщалось, что стоимость Aurus Senat в базовой комплектации может составить 18 млн рублей. Автомобили первой серийной партии будут представлены только с высоким уровнем опционального исполнения. Цена на них достигнет 22 млн рублей.

Планируется, что на заводе в Елабуге будет также выпускаться внедорожник Aurus Komendant. Автомобиль предполагали представить на автосалоне в Москве в 2020 году, однако мероприятие было отменено из-за пандемии.

Aurus - первый российский бренд премиальных автомобилей, созданный с нуля специалистами НАМИ. В него входят лимузин, седан, внедорожник и минивэн. Пока автомобили поштучно производятся на мощностях московской площадки НАМИ. Спецверсии автомобилей Aurus используются в гараже особого назначения ФСО для поездок президента и премьер-министра. Акционерами Aurus выступают ФГУП НАМИ (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).

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