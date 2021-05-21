В Ингушетии до 2023 года запустят новую птицефабрику для развития агрокластера региона

МАГАС, 21 мая. /ТАСС/. Новую птицефабрику по производству куриных яиц создадут в Ингушетии до 2023 года для развития агрокластера республики, говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Минэкономразвития региона.

"В рамках механизма единого окна по сопровождению инвестпроектов Минэкономразвития Ингушетии обеспечивает реализацию на территории республики инвестиционного проекта "Птицефабрика Малгобекская", запуск которого является очередным этапом создания агрокластера Ингушетии. Проект заполнит имеющуюся инвестиционную нишу в данной отрасли в регионе. Создание в республике сельскохозяйственного предприятия по производству куриных яиц мощностью до 65 млн штук в год предполагается завершить до 2023 года", - говорится в сообщении.

Как сообщается, запуск предприятия позволит создать до 50 новых рабочих мест.

"По представленному бизнес-плану планируется осуществить строительство пяти корпусов, в том числе для клеточного содержания до 270 тыс. кур-несушек с системой кормораздачи, поилками, яйцесбором и корпус содержания ремонтного молодняка вместимостью до 73,3 тыс. голов. Также планируется закупка и монтаж производственного оборудования, покупка транспорта и создание необходимой инфраструктуры", - добавили в пресс-службе.

В Ингушетии реализовано более 20 инвестпроектов, на стадии реализации находятся более 15 проектов.