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ЦБ повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам

Речь идет о кредитах, предоставленных с 1 августа 2021 года

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Банк России принял решение повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, предоставленным с 1 августа 2021 года, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Решение повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с соотношением "кредит/залог" от 80 до 85% было принято для ограничения рисков ипотечного кредитования, связанных с низким первоначальным взносом. Новые значения надбавок составят от 50 до 100 процентных пунктов в зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика и будут применяться к кредитам, предоставленным с 1 августа 2021 года.

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