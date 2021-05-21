Гендиректор Mail.ru заявил, что соцсети будут развиваться по пути создания суперприложений

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Социальные сети будут развиваться по пути создания суперприложений, которые можно будет использовать в разных сферах - от заказа такси до онлайн-образования. Такое мнение высказал генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев в ходе просветительского марафона "Новое Знание", который проходит с 20 по 22 мая в России.

"Российский опыт показывает, что соцсетей может быть неограниченное количество. И они будут идти в своем развитии по пути супераппов [многофункциональное приложение, которое предоставляет доступ к сервисам экосистемы в одном окне], станет все больше примеров их использования: онлайн-школы, онлайн-медиа, площадки для малого бизнеса, заказ такси и прочее", - сказал он.

Добродеев напомнил, что Mail.ru Group объединяется в экосистему на базе "ВКонтакте". "Мы объединяемся в экосистему на базе "ВКонтакте" и идем к тому, чтобы помогать вам в течение всего дня", - ответил он на вопрос о том, в какой точке своего развития компания находится сейчас.

Добродеев добавил, что компания внимательно следит за тем, что происходит у зарубежных коллег. "Китай стал одним из мировых законодателей трендов. Сейчас много сервисов появляется и развивается и в России. С одной стороны, у нас небольшой рынок, но много талантливых людей и высокая конкуренция. За счет этого мы стали иногда опережать мировые тренды. Например, в онлайн-образовании. Или, например, мы одни из первых начали масштабировать сервисы доставки", - сказал генеральный директор Mail.ru Group.

О марафоне "Новое знание"

Общество "Знание" проводит в восьми городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде трехдневный марафон "Новое Знание". Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

Марафон станет отправной точкой для новых форматов работы общества "Знание" как "современной высокотехнологичной платформы федерального охвата".

Общество "Знание"

26 марта на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" с участием президента России Владимира Путина победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Максим Древаль предложил идею создания современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе. В качестве примера такой деятельности было приведено общество "Знание". Глава государства поддержал эту идею, 21 апреля в послании Федеральному собранию он заявил о назревшей актуальности перезапуска общества "Знание" на современной цифровой платформе.

Российское общество "Знание" - общественная некоммерческая организация, основная задача которой заключается в просветительской работе.