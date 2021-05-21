МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Роснефти" к телеканалу "Дождь" о защите деловой репутации, следует из картотеки арбитражных дел.

Иск по данному делу зарегистрирован 18 марта. Заседание суда состоялось 20 мая. При этом резолютивная часть решения суда пока не опубликована.

В свою очередь телеканал "Дождь" на своем сайте сообщил, что иск "Роснефти" касался опубликованной телеканалом новости агентства Bloomberg о возможном выделении властями РФ средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для инвестиций в инфраструктуру, в которой упоминался один из проектов "Роснефти". "Роснефть" сочла эту информацию порочащей ее деловую репутацию.

Как отмечает телеканал, суд обязал "Дождь" удалить в новости, написанной по материалу Bloomberg, часть, касающуюся "Роснефти", и опубликовать опровержение.