Сервис Urent создаст в Самаре 200 станций проката самокатов при поддержке Сбербанка и КМСП

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Сервис по прокату самокатов Urent в Самаре откроет 200 прокатных станций и закупит 1,8 тыс. самокатов при поддержке Сбербанка и Корпорации МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба корпорации.

"Сбербанк выдал индивидуальному предпринимателю Максиму Максимову кредит на 28 млн рублей при гарантии Корпорации МСП на 10 млн рублей и поручительстве гарантийного фонда Самарской области на сумму 9 млн рублей для развития бизнеса по прокату электросамокатов Urent в Самаре. Средства будут направлены на закупку 1 800 самокатов и создание 200 станций проката", - говорится в сообщении.

Компания оказывает услуги проката самокатов в тестовом режиме. Приобретено 300 самокатов, арендовано складское помещение для хранения, подзарядки и ремонта техники. Для удобства жителей запустят мобильное приложение. Как сообщили в пресс-службе Корпорации МСП, предприниматель запустил в Самаре несколько проектов в сфере спорта и отдыха.

"Проекты по развитию сети шеринга самокатов значимы для повышения уровня комфорта проживания в городе. Новый сервис помогает горожанам экономить время на поездках, самим выбирать маршруты, приятно путешествовать по городу. Корпорация МСП предоставляет широкий спектр мер поддержки малому и среднему бизнесу, в том числе для реализации современных и эффективных предпринимательских проектов. В их числе - финансовые, юридические, консультационные и другие меры помощи", - приводится в сообщении комментарий генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.