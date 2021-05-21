Доходы главы Липецкой области в 2020 году выросли на 24 млн рублей

ТАСС, 21 мая. Декларируемый доход губернатора Липецкой области Игоря Артамонова в 2020 году по сравнению с предыдущим годом увеличился на 24 млн рублей и составил более 69 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные о доходах и имуществе, опубликованные в пятницу на сайте администрации региона.

"Декларированный годовой доход за 2020 год - 69 230 732,97 рублей (в том числе: 2 730 966,12 рублей - доход по основному месту работы в администрации Липецкой области; 66 499 766,85 рублей - доходы от вкладов в банках и ценных бумаг", - говорится в сообщении.

В собственности Артамонова, как и в 2019 году, находятся квартира площадью 150,1 кв. м, жилой дом площадью 346,2 кв. м, участок площадью 2,5 тыс. кв. м, место для машины площадью 16,9 кв. м, автомобиль Porsche Panamera. Также у него в пользовании появился жилой дом площадью 300 кв. м. и земельный участок 1 000 кв. м.

У его супруги доход за год сократился на 14,8 млн рублей - с 22,4 млн до 7,6 млн рублей в 2020 году. Она, как и годом ранее, владеет автомобилями Mercedes-Benz ML и тремя объектами в Германии: квартирой площадью 146,2 кв. м, местом для машины 17,5 кв. м и подсобным помещением 19,5 кв. м. В пользовании с дочкой у нее, как и в 2019 году, в России находится квартира площадью 150,1 кв. м.