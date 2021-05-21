В Подмосковье ожидают снижения задолженности за электроэнергию на 1,4 млрд рублей

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Власти Московской области рассчитывают, что к началу 2022 года задолженность областных предприятий ЖКХ за электроэнергию снизится на 1,4 млрд рублей. В настоящее время задолженность составляет порядка 4,7 млрд рублей, об этом в пятницу сообщила пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина.

Как пояснили в пресс-службе, в пятницу был утвержден график погашения задолженности областных предприятий ЖКХ за электроэнергию, документ подписали зампред правительства региона Хромушин и заместитель генерального директора ПАО "Интер РАО" Дмитрий Орлов.

"Такие графики мы подписываем ежегодно, так как правительством Московской области используется полный комплекс мер по взаимодействию с муниципальными образованиями и Мосэнергосбытом, чтобы достичь существенного прогресса в вопросе повышения платежной дисциплины по оплате за электроэнергию. Подписанный документ дает нам уверенность в том, что планы по сокращению задолженности областных предприятий ЖКХ за электроэнергию будут выполнены, задолженность к началу 2022 года должна быть сокращена на 1,4 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова Хромушина.

Как поясняется в материале, общая задолженность за электроэнергию всех предприятий ЖКХ Подмосковья по состоянию на май текущего года составляет около 4,7 млрд рублей, к январю 2022 года эта сумма должна снизится до 3,3 млрд рублей.

"Темпы роста оплаты за электроэнергию предприятиями ЖКХ с начала 2021 года превышают темпы поставки электроэнергии, что позволяет планомерно снижать задолженность", - добавили в пресс-службе.