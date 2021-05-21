"Российский топливный союз" предупредил о риске дефицита бензина в России этим летом

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. "Российский топливный союз" (РТС), который объединяет сети АЗС, считает, что принятых правительством мер по стабилизации рынка бензина недостаточно. Сейчас необходимо срочно принимать меры по насыщению рынка России топливом, в противном случае уже этим летом есть риск появления дефицита топлива. Об этом говорится в письме главы союза Евгения Аркуши, которое он направил в адрес вице-премьера России Александра Новака. Копия письма имеется в распоряжении ТАСС.

"Приближающийся период отпусков приведет к еще большему росту спроса, который, по нашим оценкам, может вырасти еще на 10-20%. Особенно рост потребления проявляется по бензину Аи-95. Непринятие срочных мер по насыщению бензинами внутреннего рынка может привести к дефициту и дальнейшему росту оптовых цен или появлению суррогата для замещения недостающих объемов", - говорится в письме.

Как отметил Акуша, представители ведущих нефтяных компаний и РТС неоднократно обосновали на совещаниях с вице-премьером, что нужно поддерживать необходимый уровень маржинальной доходности розничных продаж топлива в размере 10-12% от розничной цены, чтобы иметь возможность оплачивать налоги и эксплуатационные затраты. По данным союза, во всех регионах страны маржинальная доходность была в 2021 году существенно ниже, а в регионах Дальнего Востока Сибири даже отрицательной.

Союз предложил вице-премьеру ряд норм, которые позволили бы стабилизировать ситуацию: увеличить общий объем производства топлива в РФ, ввести временное ограничение экспорта бензина до 1 октября, увеличить норматив минимального объема продажи топлива на бирже до 15%.

РТС подчеркивает, что с 14 декабря прошлого года по 20 мая этого года национальные биржевые индексы на бирже выросли по бензину Аи-92 на 20,8%, а на Аи-95 - на 27,5%, в то время как розничные цены выросли только на 6% и 7% соответственно.

Союз ранее неоднократно сообщал о тяжелом положении независимых АЗС. При этом в правительстве и Минэнерго заявляли, что в настоящее время приняты все необходимые срочные меры реагирования. Например, нефтеперерабатывающие заводы успешно выполнили планы по росту запасов топлива и увеличили производство, что исключает появление ситуации дефицита топлива. Новак при этом говорил, что в настоящий момент вводить запрет на экспорт бензина не требуется, так как рынок находится в стабильном состоянии.