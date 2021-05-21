Ленинградская область будет пилотным регионом по догазификации населенных пунктов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Ленинградская область станет пилотным регионом по разработке и внедрению механизмов программы догазификации населенных пунктов без привлечения средств населения. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на своей странице в соцсети Instagram по итогам совещания по газификации региона, которое провел вице-премьер Александр Новак.

"Вице-премьер правительства РФ Александр Новак подтвердил, что Ленинградская область определена пилотным регионом по разработке нормативов и механизмов в части исполнения поручения президента РФ о бесплатной догазификации домохозяйств в тех поселениях, где уже есть природный газ, и бесплатной газификации до границ земельных участков там, куда газ придет. Очень важная задача для региона и нужная - для людей", - написал Дрозденко.

После совещания он сообщил журналистам, что поставлена задача до 1 июня посчитать все необходимые ресурсы и резервы для того, чтобы выполнить постановление президента по догазификации населенных пунктов Ленинградской области - какие населенные пункты, дворы и дома требуют догазификации, сколько потребуется затрат со стороны "Газпрома", и как сможет в этом участвовать регион.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где на 1 января 2020 года проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителей не превышает 200 м, а объем потребления газа не более 7 куб. м газа в час.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Александр Новак сообщил, что программа ускоренной догазификации на 2021-2022 годы коснется порядка 2 млн домовладений. Но в настоящее время еще идет инвентаризация домовладений, которые могут попасть в эту программу.