Инвестпрограмму помощи России Южной Осетии скорректируют и продолжат

ЦХИНВАЛ, 21 мая. /ТАСС/. Российская инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии будет продолжена в последующие годы и скорректирована в соответствии с новыми приоритетами, сообщил журналистам в пятницу замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров в ходе рабочей поездки в Цхинвал.

"Да, конечно, она будет продолжена, несомненно. И мы обсуждали сегодня варианты, корректировки, которые нужны будут, потому что появились некие приоритеты. В частности, по ремонту линии электропередачи, для того, чтобы качественно улучшить электроснабжение республики. Поэтому некие корректировки мы будем делать исходя из приоритетности, но то, что она будет продолжаться, нет сомнений", - сказал Назаров.

Замминистра также дал положительную оценку строящимся в рамках нынешней инвестиционной программы на 2020-2022 годы объектам. Он отметил, что претензий к реализации объектов нет, потому что оговоренные сроки в целом выдерживаются. "Мы сегодня смотрели еще действующие объекты. Здесь больше вопрос к тому, как эксплуатируются уже сданные объекты, насколько эффективно, и это на сегодняшний день было предметом диалога. И мы обсудили, как эти объекты должны эффективнее работать и приносить пользу. А реализация объектов идет в соответствии с планом, с графиком. Нет претензий", - подчеркнул Назаров.

В четверг в Цхинвал прибыла российская делегация во главе с Сергеем Назаровым. В пятницу в столице республики состоялось рабочее совещание по вопросам социально-экономического сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия, а также торжественное открытие мемориального комплекса защитникам Южной Осетии - российским и югоосетинским воинам, павшим в ходе грузино-осетинского конфликта 1989-2008 годов, который был построен в рамках российской инвестпрограммы.

В тот же день российская делегация осмотрела объекты, строящиеся в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2020-2022 годы, в том числе площадки строительства в Цхинвале 75-квартирного жилого дома на ул. Братьев Губаевых, резервного водовода для столицы и другие. Гости посетили объекты медицинского кластера, введенные в эксплуатацию в рамках в инвестпрограмм 2015-2017 годов и 2018-2019 годов - операционно-хирургический корпус республиканской больницы, детскую республиканскую больницу, республиканский родильный дом. Также делегация осмотрела объекты реального сектора экономики - инвестпроекты, реализованные в рамках программы льготного кредитования.

Инвестрограмма России

По данными Минстроя Южной Осетии, рамках инвестиционной программы на 2020-2022 годы в текущем году планируется реализация порядка 24 мероприятий, среди которых строительство многоквартирного жилья, благоустройство столичных улиц с реконструкцией подземных инженерных сетей, реконструкция и строительство двух мостов, дороги республиканского значения, а также объектов образования и социальной инфраструктуры.

В целом на реализацию трехлетней инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2020-2022 годы Россия выделяет порядка 4,5 млрд рублей. Столько же 4,5 млрд рублей было выделено ранее на реализацию двухлетней ивестпрограммы на 2018-2019 годы. Еще порядка 9,1 млрд рублей Россия выделила на предыдущую программу на 2015-2017 годы.