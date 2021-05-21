В Минэнерго заявили, что уровень производства бензина полностью удовлетворяет спрос

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Министерство энергетики России считает, что текущий уровень производства бензина полностью удовлетворит внутренний спрос на топливо, который должен вырасти этим летом в период отпусков. Для этого ранее правительство предприняло все необходимые меры и рекомендовало нефтяникам накопить запасы и увеличить объемы переработки, сообщил журналистам замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

"В среднем за истекший период мая ежесуточное производство топлива составляет около 67 тыс. тонн в сутки по бензину АИ-92 и около 40 тыс. тонн в сутки по бензину АИ-95. Текущий уровень полностью удовлетворяет формирующийся спрос. Вместе с тем сезонный рост спроса на биржевых торгах перед летним периодом начала отпусков создает дополнительный биржевой спрос на бензины марки АИ-92 и в особенности АИ-95, спрос на который растет ежегодно", - заметил он.

По словам Соколова, Минэнерго ожидает стабилизации оптовых цен на топливо на бирже после завершения периода ажиотажного спроса в период отпусков. Произошедшая недавно корректировка демпферного механизма также будет способствовать этому процессу, поэтому рост розничной цены на АЗС не превысит уровень инфляции в среднем по году, сообщил замглавы Минэнерго.

"После прохождения периода ажиотажного спроса, а также с учетом выплат в адрес переработчиков по скорректированному демпферному механизму ожидается стабилизация оптовых цен на бирже", - сказал он.

"Благодаря работе демпфера наблюдающаяся волатильность оптовых цен на топливо не приведет к опережающему росту розничных цен на АЗС и сохранит его в пределах инфляции", - добавил Сорокин.

Ранее сообщалось, что "Российский топливный союз", объединяющий сети АЗС, направил вице-премьеру России Александру Новаку письмо, где назвал недостаточными принятые правительством меры по стабилизации рынка бензина. Сейчас необходимо срочно принимать меры по насыщению рынка России топливом, в противном случае уже этим летом есть риск появления дефицита топлива, утверждали в РТС.