Карелия и Финляндия смогут привлечь 1,5 млн туристов за счет совместных проектов

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Карелия и Финляндия благодаря трансграничным туристическим маршрутам, которые создаются в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере туризма на 2021-2023 годы, смогут привлечь около 1,5 млн иностранных туристов. Об этом сообщил журналистам глава Карелия Артур Парфенчиков на пресс-брифинге презентации экономического и инвестиционного потенциала республики в рамках дней региона в Москве.

"Финляндия и Карелия заинтересованы в развитии единого туристического трансграничного продукта. Мы заключили соответствующее соглашение при поддержке экономического блока правительства Финляндии о развитии трансграничного продукта. Карелия и Финляндия получат дополнительно где-то порядка 1,5 млн туристов из третьих стран", - сказал он.

Глава региона добавил, что в настоящее время в рамках соглашения о туристическом сотрудничестве реконструируются дороги на границе Финляндии и Карелии. "Это создаст условия для реализации планов, которые мы определили вместе с нашими партнерами", - добавил Парфенчиков.

В декабре прошлого года глава Карелии и руководители двух финских регионов - Северной и Южной Карелии - подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма на 2021-2023 годы. Они договорились о создании в этот период новых туристических маршрутов и развитии придорожной инфраструктуры. Кроме того, совместно с представителями туриндустрии Финляндии разработаны четыре трансграничных маршрута под брендом "Одна Карелия - две страны". Их программы объединят достопримечательности республики, в том числе Валаамский монастырь, горный парк "Рускеала", и Восточную и Северную Карелии на территории соседнего государства, где туристы смогут взять экскурсию по национального парку "Коли", посетить коммуны в финской провинции Северная Карелия Илонмантси, где сохраняют традиции рунопения, а в зимнее время - лыжные мастер-классы.

Дни Карелии в Москве проходят 20 и 21 мая. На площадке Торгово-промышленной палаты РФ представлены инвестиционный, экономический и туристический потенциалы республики, на Старом Арбате открылась фотовыставка достопримечательностей Карелии, а в Международном доме музыки прошел концерт творческих коллективов региона. На площадках города также обсудили общие для Москвы и Карелии темы, в том числе развитие туризма. В программе также презентация продукции карельских камнеобрабатывающих предприятий.