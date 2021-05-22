YouTube с июня будет вставлять рекламу в видео без согласия разместивших ролик

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Американский видеохостинг YouTube с 1 июня сможет без согласия правообладателей вставлять рекламные ролики в любое видео на своей платформе, даже на каналах, не входящих в партнерскую программу компании. Об этом в пятницу сообщил журнал Entrepreneur со ссылкой на письмо об изменении правил пользовательского соглашения, разосланное пользователям платформы.

"YouTube имеет право монетизировать любой контент на платформе, и реклама может появляться на каналах, не входящих в партнерскую программу", - говорится в одном из пунктов новых правил. При этом весь доход от рекламных вставок в ролики на каналах, которые недостаточно популярны или не стремятся к получению прибыли от своего контента, будет идти в бюджет YouTube.

Изменение может серьезно усложнить для начинающих видеоблогеров присоединение к партнерской программе YouTube и, соответственно, получение дохода от рекламы в своих роликах, поскольку им станет труднее набрать необходимые 1 тыс. подписчиков и 4 тыс. часов просмотров на своих каналах.

Помимо этого, новые правила скажутся и на потребителях контента, которые, чтобы избавиться от большого количества прерывающих видео рекламных объявлений, будут вынуждены соглашаться на оформление платной подписки YouTube Premium, полностью отключающей рекламу в любых роликах на платформе.

Для американских пользователей платформы изменение действует еще с ноября прошлого года.

Это уже не первый шаг американской корпорации Google, владеющей YouTube, повысить доходность своего видеохостинга. В марте компания сообщила, что может обязать видеоблогеров со всего мира, создающих ролики на принадлежащей ей платформе YouTube, платить налог за доходы, получаемые от просмотров их контента жителями США. Как пояснили в компании, такая мера необходима для соответствия требованиям Службы внутренних доходов США, согласно которым корпорация должна "собирать налоговую информацию обо всех монетизирующих свой контент создателях за пределами США" и "в определенных случаях удерживать налоги, если эти создатели получают доход от жителей США".