В правительстве считают избыточной идею об отмене платы за парковку при режиме ЧС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила проект отрицательного отзыва на законопроект депутатов от думской фракции ЛДПР о запрете на федеральном уровне взимания платы за парковку на дорогах общего пользования при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в связи с избыточностью такой инициативы. Текст есть в распоряжении ТАСС.

Законопроект был внесен в Госдуму 30 ноября 2020 года. Он предусматривал внесение поправки в закон об организации дорожного движения в РФ, согласно которой "парковка общего пользования, являющаяся частью улично-дорожной сети, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации не может быть платной".

В правительстве, в свою очередь, указали на то, что в соответствии с этим законом "право бесплатного пользования платной парковкой предоставляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации". "Владелец платной парковки вправе устанавливать дополнительные категории пользователей платной парковки, категории транспортных средств, которым предоставляется право бесплатного или льготного пользования платной парковкой", - говорится в проекте отзыва.

Таким образом, указывает комиссия, полномочия органов государственной власти по предоставлению бесплатного или льготного пользования платной парковкой исходя из ситуации, сложившейся в конкретном регионе, уже установлены. "При этом введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации может быть не связано с дорожным движением", - говорится в документе.

Его составители также отмечают, что "наличие платы за парковку и ее размер могут являться эффективным механизмом ограничения передвижения граждан, что может соответствовать целям введения режима повышенной готовности". Кроме того, реализация законопроекта может привести к снижению доходов муниципальных бюджетов. "Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - сказано в проекте отзыва кабмина.