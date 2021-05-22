Каршеринг заявил о восстановлении спроса после ограничений, связанных с пандемией

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Сервисы каршеринга "Ситидрайв" и "Делимобиль" заявили о полном восстановлении спроса после пандемии и даже о росте показателей в годовом выражении. Годом ранее на поездки в таком виде транспорта во многих городах России действовали строгие ограничения, в том числе касающиеся полной остановки работы сервисов для соблюдения мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

По данным пресс-службы "Ситидрайв" (бывший YouDrive), по отношению к прошлому году спрос восстановился на 100% и продолжает расти везде, кроме Сочи, где все еще действуют ограничения. "В регионе доступна только аренда от суток, что вызывает сильный негатив со стороны местных жителей и туристов, для которых такие условия оказываются неожиданностью, так как везде каршеринг давно работает в стандартном формате. Безусловно это ощутимо сказывается на выручке: за 2020 год из-за ограничений в Сочи мы потеряли порядка 200 млн рублей", - сообщили ТАСС в компании.

По оценкам "Делимобиль", компания может говорить не просто о восстановлении спроса, но и о серьезном росте бизнеса год к году. "Загрузка автомобилей увеличилась на 30% по сравнению с показателями весны 2020 года. Только за первые месяцы 2021 года мы пополнили автопарк более чем на 700 автомобилей и планомерно будем увеличивать число автомобилей. Кроме того, мы расширили географию присутствия, запустив работу в новом и перспективном регионе - Татарстане; останавливать географическую экспансию в 2021 году не планируем", - отметил представитель сервиса.

В "Делимобиль" уверены, что пандемия и последующие ограничения открыли новые возможности для бизнеса: впервые компания начала развивать направление внутреннего туризма на машинах каршеринга. К началу 2021 года у сервиса действовало порядка 450 направлений, по которым можно было совершать путешествия. Не только привычные Москва - Санкт-Петербург, но и Санкт-Петербург - Карелия, Новосибирск - Шерегеш, Казань - Самара. Майские праздники, вслед за новогодними, еще раз доказали востребованность такой инициативы. К примеру, в среднем длительные поездки на майские праздники составили четыре дня, а средний километраж длительных поездок - 1850 км.

При этом в пресс-службе "Яндекс.Драйва" сообщают о том, что спрос на каршеринг еще восстанавливается. "Мы видим растущий интерес к длительным поездкам - и наблюдаем рост пакетных тарифов. Автомобильные путешествия по России становятся популярнее, поэтому "Драйв" запустил новый продукт "Вояж" с подборкой идей для поездок внутри приложения", - заявили в компании.

Альтернатива аренде

Во время телефонной конференции по итогам раскрытия финансовых показателей за I квартал 2021 года директор бизнес-группы "Яндекса" по e-com и ridetech Даниил Шулейко сообщал, что число поездок в первом квартале выросло на 24% по сравнению с годом ранее. По его данным, рост обусловлен нескольким факторами: восстановлением пользовательской активности, погодными условиями (низкие температуры и рекордные снегопады в январе и феврале 2021 года способствовали росту спроса на услуги такси) и низкой базой марта 2020 года, когда пользовательская активность упала из-за первых введенных мер против COVID-19.

Также он отмечал, что, помимо этого, значительно выросли доходы партнеров компании. В первом квартале 2021 года водители, выполняющие заказы с помощью платформы "Яндекс.Про", заработали 104 млрд рублей, что составляет треть от заработка за полный 2020 год (300 млрд рублей). "Яндекс" начиная с апреля видит значительное ускорение темпов роста по сравнению с прошлым годом из-за эффекта низкой базы - поездки выросли почти в 3 раза.

"Ситимобил" сообщил, что на данный момент является сервисом городской мобильности, который объединяет различные способы передвижения: такси, электросамокаты (Urent) и каршеринг ("Ситидрайв"), а также включается в себя иные услуги, в том числе и доставку. "Уже в июне 2020 года число заказов вернулось к докоронавирусным значениям, а в июле выросло на 6%. С того времени мы наблюдаем уверенный рост по поездкам. В том числе это и за счет того, что "Ситимобил" активно развивает направление доставки - за счет роста количества партнеров увеличивается и количество поездок", - сообщили в компании.

В частности, прошедшая неделя (с 10 по 16 мая) показала рост на 30% по количеству поездок по России по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В Москве и Московской области рост еще более явный - количество поездок за неделю с 10 по 16 мая выросло в 2,4 раза по сравнению с той же неделей годом ранее: москвичи дольше оставались дома, чем жители других городов.

"Ситимобил" в первом квартале 2021 года увеличил свой оборот на 53% в годовом исчислении - до 14,3 млрд рублей. Количество поездок, совершенных через "Ситимобил" в первом квартале, достигло 51,2 млн. "Мы наблюдаем динамичный рост в регионах присутствия сервиса: сильнее всего спрос на такси с начала 2021 года растет в Санкт-Петербурге и Ленобласти, Казани, Тюмени и Сочи. Кроме того, в этом году мы также наблюдаем органический рост за счет развития B2B-сегмента и сегмента повышенных классов тарифов, которые показали рост в три раза по сравнению с прошлым годом", - пояснили в компании.