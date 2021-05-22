Кабмин обсудил поддержку молодых предпринимателей

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Правительство может поддержать как начинающих предпринимателей, так и зрелые компании, снизив административную нагрузку при контрольно-надзорной деятельности, сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

Белоусов провел совещание по подготовке дополнительных мер поддержки малого и среднего предпринимательства. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать такие предложения.

"На совещании отмечено, что комплекс мер поддержки МСП может быть направлен на поддержку начинающих предпринимателей и молодежного предпринимательства, поддержку роста предприятий малого и среднего бизнеса, на создание новых рыночных возможностей для них, поддержку зрелых компаний, снижение административной нагрузки при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, а также создание цифровой экосистемы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства", - сообщили в секретариате.

В мероприятии приняли участие представители Минэкономразвития, Минфина, ФНС, руководитель рабочей группы Госсовета по направлению "Малое и среднее предпринимательство", губернатор Калининградской области Антон Алиханов и исполнительный директор "Опоры России" Андрей Шубин.