Мишустин: Россия смогла преодолеть сложности в авиастроении, возникшие после распада СССР

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Россия смогла преодолеть сложности в авиационной промышленности, возникшие после распада СССР. Наглядным подтверждением этому служит самолет МС-21, заявил в субботу премьер-министр РФ Михаил Мишустин в выступлении на просветительском марафоне "Новое знание".

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Он отметил, что Советский Союз был одним из мировых лидеров самолетостроения. Однако, напомнил премьер, после распада СССР российский авиапром оказался в кризисе, только в начале 2000-х годов началось его возрождение.

"Наша страна смогла преодолеть сложности, сегодня самолет МС-21 - наглядное тому подтверждение, - считает Мишустин. - Построена по-настоящему хорошая машина, лучшая среди пассажирских лайнеров этого класса".

Российские инновации

Говоря о характеристиках МС-21, председатель российского правительства обратил внимание на то, что впервые в мире для самолетов такой вместимости применено композитное крыло. "Кстати, разработали и выпускаем это крыло в нашей стране", - заметил он. "Наши конструкторы внедрили и запатентовали уникальную технологию вакуумной инфузии, которая используется для производства силовой основы крыла", - рассказал Мишустин участникам марафона.

Он добавил, что такое решение требовало применения импортных материалов, поставка которых из-за санкций была прекращена. В итоге Россия за короткое время начала самостоятельно производить аналогичные материалы. "А зарубежные компании потеряли российский рынок сбыта", - подытожил премьер.

Кроме того, отметил он, у МС-21 самый широкий в своем классе фюзеляж, а это означает дополнительный комфорт для пассажиров. "Ничего подобного у наших конкурентов, возможно, не будет несколько лет", - уверен Мишустин.

Он подчеркнул, что все это - заслуга большого коллектива корпорации "Иркут", в том числе главного конструктора самолета Константина Поповича - выпускника Московского авиационного института. "Он начал свою карьеру еще в конструкторском бюро Яковлева. И к своей мечте - построить отличный, современный, технологичный самолет - шел десятки лет", - констатировал премьер.

Самая сильная инженерная школа

Председатель российского правительства сообщил, что МС-21 сейчас проходит испытания, а уже совсем скоро начнет перевозить пассажиров. Он также обратил внимание на то, что на одну из модификаций самолета устанавливается отечественный двигатель ПД-14.

"Его создание стало важнейшим проектом России в области гражданского авиационного двигателестроения за последние 30 лет. И разработан двигатель под руководством нашего российского конструктора Александра Иноземцева. Талантливейший выпускник Пермского политехнического института, который всю свою жизнь посвятил науке и изобретениям", - рассказал Мишустин.

"Это подтверждает, что у нас по-прежнему самая сильная инженерная школа", - резюмировал он.

О самолете

МС-21 - разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса. Лайнер проектируется с двигателями двух типов - российским ПД-14 и американским Pratt & Whitney (PW140).