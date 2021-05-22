Ростуризму выделят средства на туристическое мастер-планирование

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Правительство РФ выделит средства Ростуризму для обеспечения разработки федеральных туристических межрегиональных схем территориально-пространственного планирования в Крыму, на Дальнем Востоке и по Золотому кольцу, следует из принятых решений, опубликованных в субботу на сайте правительства.

"Проектом распоряжения предусматривается выделение Ростуризму бюджетных ассигнований на обеспечение разработки федеральных туристических схем территориально-пространственного планирования Крымского полуострова, макротерриторий Дальнего Востока и Большого Золотого кольца. Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.

Вопрос о выделении 1 млрд рублей на туристическое мастер-планирование в Крыму, на Дальнем Востоке и по Золотому кольцу был рассмотрен на заседании правительства 20 мая. Как ранее рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, территориальное мастер-планирование является одним из важных направлений господдержки, заложенных в нацпроекте по туризму. По его словам, указанная сумма будет выделена на разработку первых трех из 13 концепций туристического планирования.