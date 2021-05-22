Мишустин заявил, что Россия лидирует в освоении арктических территорий

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уверен в лидерстве России в атомном судостроении и в освоении арктических территорий.

Выступая в субботу по видео-конференц-связи на марафоне "Новое знание", председатель правительства в качестве примера успешного решения масштабных задач отечественными специалистами привел создание атомного ледокола "Арктика". По его оценке, это "настоящее произведение российского научного искусства".

"Ледокол построен на российских верфях и способен пробивать лед толщиной до трех метров, а реакторная установка позволяет судну работать без перезарядки топлива до семи лет", - перечислил характеристики "Арктики" Мишустин, который осмотрел ледокол осенью прошлого года.

"У истоков создания ледокола стоял талантливый ученый-атомщик и судостроитель, главный конструктор бюро "Айсберг" Владимир Воробьев. К сожалению, он ушел из жизни в конце прошлого года", - сказал премьер-министр.

На его взгляд, "весь ледокол - инновационное судно: заново разработано все энергетическое оборудование, реакторная установка, электродвижение". "Это огромный, тяжелейший труд и трудоемкий процесс, но наши специалисты справились", - подчеркнул председатель правительства.

"И Россия - до сих пор единственная страна в мире, которая смогла создать свой атомный ледокольный флот. Мы лидируем в освоении арктических территорий, раскрываем потенциал и преимущества Северного морского пути - самого короткого маршрута из Юго-Восточной Азии в Европу", - заявил Мишустин.

О ледоколе

Головной ледокол проекта 22220 "Арктика" был введен в эксплуатацию 21 октября 2020 года. Серия принципиально новых атомных судов проекта 22220, созданных для решения стратегических задач по освоению и развитию Арктики, обеспечит круглогодичную навигацию в западном районе Арктики, что позволит достигнуть необходимого уровня грузоперевозок по Северному морскому пути.

Уникальная двухосадочная конструкция дает возможность использовать атомоходы проекта 22220 как в глубокой воде, так и в устьях полярных рек. Это преимущество делает судно универсальным и увеличивает географию его эксплуатации.

В эту серию также войдут ледоколы "Сибирь", "Урал", "Якутия", "Чукотка". Кроме того, ранее сообщалось, что Росатом надеется в 2025 году законтрактовать строительство еще двух универсальных атомных ледоколов проекта 22220, их ввод в эксплуатацию может состояться в 2030 году.