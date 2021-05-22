Доходы губернатора Оренбургской области в 2020 году сократились в 16 раз

ТАСС, 22 мая. Доходы губернатора Оренбургской области Дениса Паслера в 2020 году составили 12,7 млн рублей, снизившись к уровню 2019 года в 16 раз. Такие данные содержатся в опубликованной на сайте правительства Оренбургской области декларации о доходах.

"Декларированный годовой доход - 12 682 518, 64 рублей", - говорится в сообщении.

В 2019 году Денис Паслер, ранее работавший и.о. гендиректора холдинга "Т плюс", задекларировал доход в размере 202 млн 154 тыс. рублей.

Согласно декларации за 2020 год, в собственности Паслера, как и годом ранее, находятся два земельных участка общей площадью площадью 936 и 1 829 кв. м, жилой дом площадью 555,1 кв. м и иное недвижимое имущество площадью 177,9 кв. метров. У губернатора есть два прицепа РЕСПО и "Скиф", а также снегоход SKI-DOO. В пользовании у Паслера квартира площадью 267,3 кв. м и комната в гостинице.

В декларации Паслера приведены сведения о доходах и имуществе трех несовершеннолетних детей. Одному из них принадлежит квартира площадью 267,3 кв. м, а в пользовании находятся земельный участок и жилой дом, совпадающие по площади с недвижимостью отца. Второй ребенок пользуется квартирой площадью 127,4 кв. м, тем же домом и участком. У третьего, кроме квартиры площадью 127,4 кв. м в России, в пользовании есть комната в общежитии, которая находится в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Денис Паслер с марта 2017 года исполнял обязанности гендиректора холдинга "Т плюс", крупнейшей частной компании в РФ, работающей в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. 21 марта 2019 года президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Оренбургской области Юрия Берга, назначив врио губернатора региона Дениса Паслера. В сентябре 2019 года он был избран главой Оренбургской области.