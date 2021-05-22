РБК: цены на красную икру в России достигли максимума с 2011 года

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Росстат зафиксировал рекордное за 10 лет повышение цен на красную икру в магазинах России. Об этом в субботу пишет издание РБК со ссылкой на данные службы.

Как сообщает издание, цена за килограмм лососевой икры в рознице в апреле 2021 года выросла на 30% по сравнению с апрелем 2020 года и составила в среднем 4,7 тыс. рублей.

В сети рыбных супермаркетов "Рыбсеть" подтвердили рост цен на икру от поставщиков. Президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка и основатель сети рыбных магазинов-кафе "Моремания" Виталий Корнев уточнил, что оптовые цены увеличились на 50%. Управляющий группы "Доброфлот" также отметил значительный рост цен на продукцию.

По данным Росстата, производство лососевой икры в 2020 году упало до 11 тыс. тонн с 21,6 тыс. тонн в 2019 году.

В Росрыболовстве РБК подчеркнули, что дефицита красной икры до начала путины 2021 года не ожидается, так как есть нереализованные остатки продукции 2019 года. В ведомстве добавили, что в 2021 году производство лососевой икры может составить порядка 18-20 тыс. тонн. Это позволит обеспечить потребление, которое оценивается около 12-16 тыс. тонн в год

РБК направил запросы во Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников, а также в X5 Group, "Магнит", "Ашан" и "Ленту".