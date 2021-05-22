Минцифры намерено продлевать эксперимент по "Доступному интернету" до принятия закона

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Минцифры намерено продлевать до принятия соответствующего закона эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам в рамках проекта "Доступный интернет". Об этом сообщил журналистам в кулуарах Российского интернет-форума глава министерства Максут Шадаев.

"Мы его [эксперимент] будем продлевать пока у нас закон не вступит в силу. <...> Я думаю, что в весеннюю сессию должны принять", - сказал он.

Также он добавил, что Минцифры не планирует сокращать число социально значимых ресурсов, к которым на данный момент предоставляется бесплатный доступ в рамках эксперимента.

В декабре 2020 года Минцифры РФ продлило на полгода, до 30 июня 2021 года, эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к отечественным социально значимым интернет-ресурсам.

Эксперимент Минцифры проходит с 1 апреля 2020 года, в его рамках крупнейшие российские операторы - "Ростелеком", МТС, "Билайн", "Мегафон", "Эр-Телеком Холдинг", а также виртуальные мобильные и региональные операторы предоставляют абонентам доступ почти к 400 сайтам даже при нулевом балансе на счету клиента. В список сайтов вошли сервисы "Яндекса", Mail.ru Group (соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники"), а также сайты СМИ и телеканалов, банков, сервисы по доставке еды и агрегаторы такси, маркетплейсы.

К участию в проекте Минцифры были приглашены все операторы связи, работающие на территории РФ.

Параллельно с реализацией пилота Минцифры разработало соответствующий проект федерального закона, который был внесен в Госдуму 29 декабря.