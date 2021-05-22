"Камаз" планирует запустить беспилотные перевозки до 2025 года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая. /ТАСС/. "Камаз" готовит проект по запуску беспилотных магистральных перевозок в 2024-2025 году. На какой именно трассе будет реализован проект, пока не раскрывается. Об этом сообщил главный конструктор инновационных автомобилей "Камаз" Сергей Назаренко в ходе дискуссии "Мир глазами беспилотника".

"Мы готовим проект - к 2024-2025 году запустить беспилотные магистральные перевозки на одной из российских трасс. Пока не будем говорить, какой. В 2024-2025 годах мы планируем внедрение на дорогах общего пользования беспилотных магистральных автомобилей "Камаз", - рассказал он. Назаренко не уточнил, будут ли это пассажирские или грузовые перевозки.

"Камаз" начал тестирование беспилотного грузовика "Одиссей" на территории завода в декабре 2020 году. Робот-грузовик оснастили четырьмя типами сенсоров: видеокамерами, радарами, лидарами и сонарами, а также несколькими системами связи: промышленным Wi-Fi, 4G и специальным УКВ-диапазоном на случай, если не работают другие каналы связи.