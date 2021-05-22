Эксперт считает, что в ближайшие 10 лет БПЛА будут использоваться для транспортировок

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая. /ТАСС/. Развитие техники в ближайшие 5-10 лет даст возможность для широкого применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для транспортных операций. Такое мнение в субботу на площадке просветительского форума "Новое знание" высказал первый заместитель директора ОКБ Сухого по проектированию Сергей Бибиков.

"Если спросите мое экспертное мнение и тот прогноз, который бы я мог дать, я бы сказал, что в ближайшие 5-10 лет развитие техники уже может дать возможность для широкого применения беспилотных летательных аппаратов для транспортных операций с точки зрения техники", - сказал он, отвечая на вопрос модератора о том, когда могут начаться беспилотные перевозки грузов большой авиацией.

Марафон "Новое знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности (история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии). В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

Все мероприятия форума сопровождаются трансляцией на сайте marathon.znanierussia.ru, подключиться может каждый желающий из любой точки мира.