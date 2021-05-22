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Эксперт считает, что в ближайшие 10 лет БПЛА будут использоваться для транспортировок

Развитие техники даст возможность для широкого применения беспилотных летательных аппаратов, отметил первый заместитель директора ОКБ Сухого по проектированию Сергей Бибиков

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая. /ТАСС/. Развитие техники в ближайшие 5-10 лет даст возможность для широкого применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для транспортных операций. Такое мнение в субботу на площадке просветительского форума "Новое знание" высказал первый заместитель директора ОКБ Сухого по проектированию Сергей Бибиков.

"Если спросите мое экспертное мнение и тот прогноз, который бы я мог дать, я бы сказал, что в ближайшие 5-10 лет развитие техники уже может дать возможность для широкого применения беспилотных летательных аппаратов для транспортных операций с точки зрения техники", - сказал он, отвечая на вопрос модератора о том, когда могут начаться беспилотные перевозки грузов большой авиацией.

Марафон "Новое знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности (история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии). В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

Все мероприятия форума сопровождаются трансляцией на сайте marathon.znanierussia.ru, подключиться может каждый желающий из любой точки мира.

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