В "Яндексе" считают, что москвичи смогут ездить на беспилотных авто через пять лет

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Каждый сможет воспользоваться беспилотным автомобилем в Москве примерно через пять лет. Об этом сообщил управляющий директор компании "Яндекс" Тигран Худавердян в ходе просветительского марафона "Новое знание", который проходит с 20 по 22 мая в России.

"Каждому из нас можно будет проехаться на беспилотном автомобиле в таком сложном городе, как Москва, лет через пять максимум, может быть даже быстрее. То есть это уже технология, которая сегодня работает, но ее надо существенно улучшить для того, чтобы можно было в таком сложном движении, как в Москве, применять. Однако такое сложное движение есть не во всех городах, есть города, где движение существенно проще, и в этих городах во всем мире внедрение будет существенно быстрее происходить", - сказал Худавердян.

Он также отметил, что сейчас по миру уже ездят 170 беспилотных автомобилей "Яндекса". "Мы тестируем в разных городах, а не в одном месте, потому что нам важно научиться, чтобы машина могла ездить в разных условиях", - пояснил управляющий директор "Яндекса".

Планируется, что первое внедрение беспилотников будет в трех направлениях: такси и общественный транспорт, грузовики и роботы-доставщики.

Беспилотные автомобили "Яндекса" - самоуправляемые транспортные средства, разрабатываемые инженерами "Яндекса" с 2017 года. Автомобили оснащены системой автономного управления и способны самостоятельно перемещаться, соблюдая правила дорожного движения и объезжая препятствия, а также планировать маршрут с учетом действий других участников движения.

О марафоне "Новое знание"

Общество "Знание" проводит в восьми городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде трехдневный марафон "Новое Знание". Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

Марафон станет отправной точкой для новых форматов работы общества "Знание" как "современной высокотехнологичной платформы федерального охвата".