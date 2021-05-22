В Карелии к 2023 году появится технопарк по камне- и деревообработке

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 мая. /ТАСС/. Новый технопарк по камне- и деревообработке построят в Петрозаводске в 2023 году. Объем бюджетных инвестиций в проект превысит 2 млрд рублей, сообщили в субботу в пресс-службе правительства Карелии.

"В настоящее время ведется проектирование промышленного технопарка "Карелия", где разместятся цеха по камнеобработке, деревообработке и конвейерной сборке. Ввод в эксплуатацию планируется в 2023 году. Объем бюджетных инвестиций в проект более 2 млрд рублей", - приводит пресс-службе слова министра экономического развития региона Олега Ермолаева.

Промышленная площадка, где также будет возможность для сборки мебели, появится в районе Суоярвского шоссе. Проект реализуется в рамках индивидуальной программы развития Карелии до 2024 года.

В Петрозаводске уже начал работу первый в стране технопарк по камнеобработке, который создавался в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На промышленной площадке резиденты могут пользоваться уже созданной технологической и бизнес-инфраструктурой, не вкладываясь в собственное оборудование, у предпринимателей также есть возможность арендовать подготовленные помещения и склад по льготным ценам.

Ранее сообщалось, что в Карелии началась работа над созданием технопарка по производству пищевых продуктов с объемом инвестиций 600 млн рублей. Федеральное финансирование по проекту начнется в 2022 году.