Девять человек стали миллиардерами благодаря производству вакцин от коронавируса

ТАСС, 22 мая. Девять человек по всему миру стали долларовыми миллиардерами благодаря доходам фармацевтических компаний от производства вакцин от коронавируса. Об этом в четверг говорится в докладе, подготовленном неправительственной организацией People’s Vaccine Alliance со ссылкой на данные американского журнала Forbes.

Согласно докладу, руководитель американской компании Moderna Стефан Бансель и генеральный директор и соучредитель германской компании BioNTech Угур Шахин возглавили список новых миллиардеров. Их состояние теперь оценивается в $4,3 млрд и $4 млрд соответственно.

В рейтинг также вошли председатель совета директоров Moderna Нубар Афеян, американские инвесторы Тимоти Спрингер и Роберт Лангер, которые вложили в 2010 году $5 млн и $1,5 млн в развитие Moderna, и глава совета директоров испанской фармкомпании Laboratorios Farmacéuticos Rovi Хуан Лопес- Бельмонте. Кроме того, во время пандемии миллиардерами стали три соучредителя китайской фармацевтической компании Cansino.

В докладе отмечается, что совокупное состояние новых миллиардеров оценивается в $19,3 млрд. Утверждается, что этой суммы хватило бы на вакцинацию всего населения стран с низким уровнем дохода.