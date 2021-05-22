Мост через Оку в Нижнем Новгороде планируют построить за счет "инфраструктурного меню"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Новый автомобильный мост через Оку планируют построить в Нижнем Новгороде с помощью "инфраструктурного меню", которое предлагают регионам федеральные органы власти. Об этом ТАСС сообщил мэр города Юрий Шалабаев в кулуарах марафона "Новое знание".

"В необходимости постройки моста никаких сомнений нет, потому что город расширяется, появляются новые жилые кварталы, и как раз там, где этот мост планируется, там большая площадь под строительство нового жилья. Там уже живут люди, там уже новое жилье, там порядка 30 тыс. человек сейчас живет, в планах до 300 тыс. человек. Учитывая серьезные подвижки на федеральном уровне в части предложения так называемого инфраструктурного меню, инфраструктурных облигаций, мы значительно разгрузим транспортную ситуацию, связанную с прохождением грузового транспорта, в том числе через город", - сказал Шалабаев.

Глава города добавил, что мост должен связать Приокский и Автозаводский районы. "Эти районы сейчас связывает один мост - Мызинский. Через него все еще, несмотря на строительство Южного обхода, идет часть транзитного потока от М7. Следующий мост соответственно будет чуть-чуть ближе к окраине города", - пояснил Шалабаев.

По его словам, разработка проектно-сметной документации моста пока не началась, но власти планируют "идти в том числе по комплексным контрактам, когда заказываются непосредственно и проектная документация, и строительно-монтажные работы". При этом вопрос о платном проезде по переправе Шалабаев назвал преждевременным.

Ранее замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин сообщил ТАСС, что в рамках направления "Агрессивное развитие инфраструктуры", которое прорабатывается в новой стратегии социально-экономического развития России до 2030 год, планируется составить "инфраструктурное меню" из всех программ разных ведомств. В частности, Стасишин отметил новый инструмент инфраструктурных облигаций.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о том, что регионы получат не менее 500 млрд рублей инфраструктурных кредитов под 3% годовых сроком на 15 лет. Такой поддержкой смогут воспользоваться субъекты со взвешенной финансовой политикой: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов.

О марафоне

Марафон "Новое знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности, это история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.