Орешкин ожидает восстановления рынка труда в России до докризисного уровня к концу года

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Помощник президента РФ Максим Орешкин ожидает полного восстановления рынка труда в России до докризисного уровня к концу года.

"Благодаря активным мерам, активной поддержке спроса в прошлом году безработица уже сократилась с 6,4% до 5,4%, миллион рабочих мест в российской экономике восстановлен. Мы ожидаем, что до конца года произойдет полное восстановление, и рынок труда вернется на тот уровень, где он был до кризиса", - заявил Орешкин, выступая на марафоне "Новое знание".

Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу к концу года восстановить рынок труда в стране до показателей 2019 года.