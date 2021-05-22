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Орешкин ожидает восстановления рынка труда в России до докризисного уровня к концу года

Безработица уже сократилась с 6,4% до 5,4%, отметил помощник президента
Помощник президента РФ Максим Орешкин Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Описание
Помощник президента РФ Максим Орешкин
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Помощник президента РФ Максим Орешкин ожидает полного восстановления рынка труда в России до докризисного уровня к концу года.

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"Благодаря активным мерам, активной поддержке спроса в прошлом году безработица уже сократилась с 6,4% до 5,4%, миллион рабочих мест в российской экономике восстановлен. Мы ожидаем, что до конца года произойдет полное восстановление, и рынок труда вернется на тот уровень, где он был до кризиса", - заявил Орешкин, выступая на марафоне "Новое знание".

Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу к концу года восстановить рынок труда в стране до показателей 2019 года.

Теги
РоссияОрешкин, Максим Станиславович
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