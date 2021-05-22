Кириенко выступил за возрастную маркировку компьютерных игр

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Возрастная маркировка компьютерных игр нужна, но предложения должны поступать от IT-отрасли. Такое мнение высказал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко в субботу в ходе 25-го юбилейного Российского интернет-форума (РИФ).

"Что касается возрастной маркировки, я "за". Давайте только продумаем, как это должно быть. Лучше, чтобы само сообщество задавало предложение, но в целом, мне кажется, это абсолютно разумно. У нас для остального видеоконтента возрастная маркировка есть, а для игр нет. И по делу было бы полезно, чтобы родители понимали, какую игру можно ставить восьмилетнему ребенку, а какую нельзя", - сказал Кириенко в ходе общения с представителями IT-индустрии.

При этом он призвал компании работать с общественным мнением, в первую очередь родительским и учительским сообществом, "которое по определению к компьютерным играм настроено крайне негативно". "Это отдельная история, отдельная пропаганда, демонстрация того, что хороший киберспортсмен может быть хорошим учеником, хорошим сыном и довольно успешным человеком", - уточнил Кириенко.

В ходе дискуссии тему возрастной маркировки поднял председатель правления Федерации компьютерного спорта России Эмин Антонян. "Сейчас у нас в России используется международная классификация видеоигр, и вопрос - не видит ли государство необходимости во введении своей собственной, национальной возрастной классификации компьютерных игр? Мы могли бы более качественно контролировать контент игр и снизить тем самым вероятность обвинений со стороны общественности по поводу вреда и насилия в видеоиграх, которые влияют на молодежь, и взять весь этот процесс под контроль, а не отдавать на откуп международным системам и стандартам, которые сейчас на всех играх по сути стоят", - отметил он.

РИФ проходит с 19 по 22 мая в Подмосковье. Форум объединил насыщенную конференционную программу, в которой участвуют более 300 спикеров из топ-компаний Рунета, выставку и фестиваль. Организатором РИФ выступает Ассоциация электронных коммуникаций. Форум проходит при поддержке Министерства связи, цифрового развития и массовых коммуникаций РФ.