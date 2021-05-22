Иннополис намерен стать крупнейшей площадкой для стартапов в России

КАЗАНЬ, 22 мая. /ТАСС/. Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Иннополис" намерена стать крупнейшей площадкой для развития стартапов в России и странах СНГ. В ближайшие три года число стартапов планируется увеличить до 500, сообщил в субботу на марафоне "Новое знание" генеральный директор АО "ОЭЗ "Иннополис" Ренат Халимов.

"Наш план - это в ближайшие три года дорасти до 500 стартапов. Чем это интересно <...> - у нас будет самая мощная экосистема стартапов. Наша миссия как Иннополиса - сделать лучшую площадку для развитая стартапов в России и СНГ. Когда в Штатах говорят про стартапы, у всех сразу идут ассоциации с Калифорнией, с Силиконовой (Кремниевая - прим. ТАСС) долиной, мы также хотим, чтобы в России и СНГ, когда речь шла про стартапы, все сразу ассоциировали развитие стартапов с Татарстаном", - сказал он.

По его словам, на территории ОЭЗ три крупных технопарка, где реализуются IT-проекты. Создана отличная инфраструктура, мощная база коворкингов, в ближайшее время откроется шестой. При этом стоимость коворкинга составляет тысячу рублей в месяц, включая все необходимые услуги - интернет, печать и так далее. Сейчас в Иннополис активно приезжают стартапы из регионов России и стран СНГ, добавил Халимов.

Иннополис - город в Татарстане, строительство которого началось в 2012 году. Постановлением правительства РФ там создана особая экономическая зона. Университет Иннополис специализируется на образовании, информационных разработках, робототехнике. В вузе по 171 дисциплине обучаются 823 студента из 40 стран, открыты 13 исследовательских лабораторий и шесть центров разработки.

О марафоне

Просветительский марафон "Новое знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности (история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии). В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

26 марта на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" с участием президента России Владимира Путина победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Максим Древаль предложил идею создания современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе. В качестве примера такой деятельности было приведено общество "Знание". Глава государства поддержал эту идею.