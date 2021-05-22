Эксперт: сложнее всего цифровизация будет идти в сельском хозяйстве и добыче ископаемых

КАЗАНЬ, 22 мая. /ТАСС/. Процесс цифровизации будет сложнее и дольше всего идти в отраслях экономики, связанных с природой, так как в каждом случае необходим индивидуальный подход. Таким мнением в субботу в ходе марафона "Новое знание" поделился вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов.

"Сложнее всего цифровизация будет происходить там, где это связано с законами природы. Потому что для того, чтобы обеспечить эффективность системы, нужно прожить очень много циклов. Это, конечно, сельское хозяйство, это, конечно добывающая промышленность. Там огромный потенциал, но в то же время она [цифровизация] будет требовать огромных полевых исследований", - сказал он.

По его словам, цифровизация будет требовать большего времени там, где нужны полевые исследования. К примеру, при оцифровке карьера можно использовать готовую технологию, но каждый карьер имеет свой набор элементов и минералов. Если это открытая разработка - это один подход. Если шахты, тоннели - другой подход. Каждый из этих продуктов будет уникальным.

"Там, где это связано с природой, там, где это связано с человеком, это будет идти достаточно долго", - добавил он.

Среди отраслей, где процесс будет развиваться длительное время, Шайхутдинов назвал медицину и здравоохранение. Это связано с психологическими ограничениями и доверием к цифровым технологиям среди медицинского персонала. Цифровые технологии не всегда воспринимаются врачами, так как они лично несут ответственность за каждый диагноз. Сегодня все цифровые решения в здравоохранении являются системой поддержки принятия решений, а не основным инструментом для постановки диагноза или осуществления операций, добавил он.

Цифровизация финтеха

На сегодняшний день достаточно высокого уровня достигла сфера финансовых технологий, особенно в B2C или B2B-сегменте. В этой сфере есть еще большой потенциал для цифровизации, но он замедлится, считает эксперт.

"Потому что есть определенный набор органов и чувств человека и количество часов в сутках, которые ограничивают употребление этих технологий. Соответственно, это антропологические и географические ограничения, но тем не менее многие финансовые институты и финансовые сервисы будут дробиться, будут появляться маленькие компании", - отметил Шайхутдинов.

Просветительский марафон "Новое Знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности (история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии). В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

26 марта на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" с участием президента России Владимира Путина победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Максим Древаль предложил идею создания современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе. В качестве примера такой деятельности было приведено общество "Знание". Глава государства поддержал эту идею.