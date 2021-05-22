Эксперт: в России не хватает кадров для развития системы искусственного интеллекта

КАЗАНЬ, 22 мая. /ТАСС/. Создание и развитие системы искусственного интеллекта требует большого числа высококвалифицированных специалистов, которых в России недостаточно. Об этом сообщил в субботу кандидат технических наук, руководитель центра искусственного интеллекта университета Иннополис Рамиль Кулеев в ходе марафона "Новое знание".

"Следующее ограничение, барьер - это то, что для создания системы искусственного интеллекта нужны программисты. Потому что пока все-таки это не технологии, будем говорить, для домохозяек, здесь нужны эксперты. Если брать Россию, то высококвалифицированных специалистов в области искусственного интеллекта ежегодно выпускается порядка двух тысяч всего лишь", - сказал он.

По словам Кулеева, ежегодно в стране выпускается несколько десятков специалистов среднего уровня, но этого все равно недостаточно для решения поставленных перед отраслью задач.

Просветительский марафон "Новое знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности (история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии).