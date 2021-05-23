СМИ: Хайнань импортировал первый автомобиль по беспошлинной схеме свободного порта

ХАЙКОУ /Китай/, 23 мая. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань на этой неделе впервые импортировала автомобиль по новой беспошлинной схеме порта свободной торговли, сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, хайнаньская таможня оформила ввоз иномарки стоимостью 227 тыс. юаней (около $35 тыс.). Пошлина и налоговые сборы, от которых был освобожден импортер, в сумме составили 84 тыс. юаней (примерно $13 тыс.).

Как уточнила служба пограничного контроля, машина принадлежит базирующейся на Хайнане лизинговой компании "Хайци" и была доставлена в Китай с целью коммерческой эксплуатации. "Это важное событие. Оно означает, что на острове на практике начал действовать механизм беспошлинного ввоза", - сообщила таможня провинции.

"Таможенные органы помогли нам вникнуть в детали оформления новых процедур, рассказали, какие нужно предоставить документы, и объяснили условия освобождения груза от пошлины", - рассказал генеральный директор "Хайци" Линь Фанъин. По его словам, новый механизм "будет способствовать укреплению имиджа Хайнаньского порта свободной торговли".

Хайнань с 12 января в режиме "одного окна" начал оформлять процедуры беспошлинного ввоза наземных и водных средств передвижения. Государственные органы провинции, осуществляющие контроль за международными грузами, обрабатывают постоянно возрастающее количество заявок от компаний, планирующих воспользоваться новой возможностью.