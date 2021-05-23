Исследование: россияне стали больше тратить на спорт и меньше на походы в кино

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Россияне в первом квартале этого года в среднем тратили на развлечения 2160 руб. за одну покупку, при этом отдавать деньги чаще предпочитали на занятия спортом, чем на походы в кино. Такие результаты получил банк "Русский стандарт", проанализировав траты клиентов на развлечения по картам кредитной организации.

"Пандемия внесла свои коррективы в предпочтения россиян. Так, например, если в 2018 году и 2019 году бессменным лидером в способах поднятия настроения были походы в кино, то уже, начиная с 2020 года, их начали теснить занятия спортом и покупки, прокат инвентаря и одежды. Как известно, с прошлого года в связи с пандемией и кинотеатры, и фитнес-центры работали с ограничениями, но спорт на открытом воздухе был доступен. Можно сделать вывод, что, выбирая между двумя этими видами досуга, россияне в 2021 году отдают предпочтение здоровому образу жизни и укреплению иммунитета, актуальность которых особенно растет в нынешних условиях", - отмечается в исследовании.

Согласно данным "Русского стандарта", на первом месте по количеству операций в категории "развлечения" в первом квартале стал спорт, средний чек одной операции в этом сегменте составил 3206 руб. На втором месте - кинотеатры (средний чек 652 руб.), а на третьем - парки аттракционов (1221 руб.). Замыкают пятерку лидеров - театры и концерты (2606 руб.), а также боулинг со среднем чеком в 1395 руб.

Траты мужчин и женщин

Как показало исследование, в тройке лидеров в зависимости от количества операций по картам у мужчин оказались спорт, парки аттракционов и кинотеатры. У женщин на первом месте также стоит спорт, а вот кинотеатры вышли на второе место рейтинга, потеснив парки аттракционов.

При этом, согласно статистике банка "Русский стандарт", платить за развлечения мужчины готовы заметно больше, чем женщины. Так, средний чек на спорт у мужчин на 16% выше, чем у женщин - 3402 руб. против 2938 руб. На кинотеатры он также выше - на 18% (702 руб. против 594 руб.).

Чаще всего россияне готовы потратить деньги на развлечения в Москве, где средний чек одной покупки составляет 2165 руб., Санкт-Петербурге (средний чек - 2140 руб.) и Казани (средний чек - 1613 руб.).

В рамках исследования аналитики "Русского стандарта" изучили обезличенные данные по средним чекам, сумме и количеству операций по картам банка в категории "развлечения" в I квартале 2021 года и I квартале 2020 года. Данные также были проанализированы в зависимости от географии, а также пола клиентов.