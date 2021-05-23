Опрос: почти 50% школьников в России откладывают по 500 рублей в месяц

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Около 50% опрошенных российских школьников формируют свои финансовые накопления, откладывая до 500 рублей в месяц. Чаще всего они копят для создания финансовой подушки, следует из имеющихся в распоряжении ТАСС результатов опроса, который провела международная образовательная компания "ЯКласс".

"Почти половина (49%) откладывает до 500 рублей в месяц, откладывать от 500 до 1 тыс. рублей в месяц получается у 29% школьников, от 1 тыс. до 3 тыс. - у 13%. Больше 3 тыс. рублей ежемесячно в сбережения направляют только 9% учащихся 7-11-х классов", - говорится в материалах.

Отмечается, что чаще всего школьники не имеют четкой цели и копят для формирования финансовой подушки (49%), 19% опрошенных откладывают на гаджеты и электронику. На курсы и дополнительное образование - 16%, брендовую одежду и обувь - 10%, на путешествия без родителей - 7%.

Согласно материалам, большая часть российских школьников (47%) планирует свой бюджет на срок от одного до трех месяцев, 22% планируют свои расходы на 1-2 недели, треть школьников (31%) не занимаются ведением бюджета.

Авторы опроса указывают, что пандемия оказала влияние на расходы школьников. Так, 44% опрошенных стали вдвое меньше тратить на досуг и развлечения, 22% стали реже ходить в кафе, 23% начали откладывать вдвое больше денег, 11% школьников ухудшившаяся финансовая ситуация в семье побудила устроиться на подработку.

"Современные школьники - крайне осознанные в финансовом плане молодые люди. Планировать бюджет на 2-3 месяца нелегко и взрослому, в то время как дети с каждым днем совершенствуются в финансовой грамотности и строят фундамент для успешного будущего. Я уверен, что включение финансовых дисциплин в школьную программу оказывает крайне положительный эффект. И скоро уже не 25% школ страны, а каждая школа будет обучать детей заботе о своем финансовом будущем", - отметил директор "ЯКласс" в России Андрей Илингин, слова которого приводятся в материалах.

Об опросе

Опрос проведен в апреле-мае 2021 года среди 1 083 учащихся 7-11-х классов школ в 85 регионах Российской Федерации.

"ЯКласс" - международная технологическая компания, предоставляющая образовательные услуги для школьников, учителей и родителей в 12 странах. Количество пользователей ресурса в мире составляет 12 млн. Является резидентом кластера информационных технологий Фонда "Сколково".